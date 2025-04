Róbert Puci: Koalícia príde s vlastným návrhom v súvislosti s platom poslancov

Novinárom to v utorok povedal predseda poslaneckého klubu strany Hlas-SD Róbert Puci. Na rokovaní šéfov poslaneckých klubov k zmrazovaniu platov sa podľa jeho slov koalícia nezúčastní. Prekáža mu, že je v čase rokovania schôdze. Vyčíta opozícii, že tému rieši až teraz a nemá zhodu ani vo vlastných radoch na forme úpravy poslaneckých platov.

„My sa ako koalícia na tomto stretnutí nezúčastníme,“ povedal Puci s tým, že koaliční poslanci o téme zmrazovania platov diskutovali a prídu s vlastným návrhom. Nekonkretizoval, ako by mal vyzerať. Tvrdí, že opozícia nemá žiadny návrh okrem toho, ktorý predložilo hnutie Slovenska. „Ten je zlý a nevykonateľný,“ povedal s tým, že ani ostatní opoziční poslanci návrh hnutia Slovensko nepodporia pre jeho chyby. Opozícia podľa neho len čaká na diskusiu. „Pokiaľ viem, ani oni nemajú vlastný návrh, len chcú o tom diskutovať, či sa to dá robiť a akým spôsobom by sa to možno dalo robiť,“ povedal. Pripomenul, že téma znižovania platov poslancov bola „vlajková loď“ minulej vládnej koalície, no nakoniec z toho nebolo nič.

Puci nevidí problém v tom, že poslanci v úvode roka zasadali len minimálne. „Kto chce, pracuje, aj keď nie je schôdza,“ povedal s tým, že podľa zákona Národná rada SR zasadá stále. Poslanci podľa neho nesedia zo založenými rukami, keď nie je schôdza.

Opozičné PS v utorok zorganizovalo rokovanie šéfov klubov na tému zmrazovania platov. Už skôr hnutie vyzvalo predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD), aby sa zasadil za ich zmrazenie. Zastavenie ich rastu považuje PS za gesto solidarity v čase konsolidácie. V parlamente je aj návrh hnutia Slovensko, ktorý hovorí o zmrazení poslancov, ich asistentov aj prezidenta. Ostať by im mal plat vo výške určenej v roku 2024.

Poslanec má nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. Plat poslanca NR SR bol v roku 2024 určený vo výške 4076 eur. K platu sa ešte pridávajú paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2574 eur, poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 3003 eur. Plat poslanca na rok 2025 sa podľa Kancelárie NR SR vypočíta v priebehu apríla, keď Eurostat zverejní podiel schodku rozpočtu verejnej správy SR a hrubého domáceho produktu SR za minulý rok.