Pellegrini : S A. Dudom sme sa zhodli, že mier na Ukrajine musí byť udržateľný

Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii počas rozlúčkovej návštevy poľského prezidenta Andrzeja Dudu, ktorá sa v týchto dňoch koná vo Vysokých Tatrách. Slovenský prezident Peter Pellegrini pripomenul, že na stole zatiaľ nie je žiaden konkrétny plán, ako ho dosiahnuť.

„Je potrebné hľadať spôsob, aby sme dosiahli trvalo udržateľný mier, ktorý bude garantovať bezpečnosť pre Slovensko aj Poľsko z dlhodobého hľadiska. Stretnutia na úrovni Európskej únie zatiaľ nepriniesli riešenia, sledovať preto budeme rokovania USA, Ukrajiny a Ruska,“ uviedol Pellegrini. Nemyslí si, že zárukou mieru je vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu a cestou podľa neho nie je ani mier cez silu. „Niektoré krajiny preferujú obrovské pôžičky a dodávky zbraní na Ukrajinu a tu je Slovensko na pochybách, či to je cesta k mieru,“ podotkol.

V tejto súvislosti obaja prezidenti hovorili aj o navýšení výdavkov krajín na obranu. Poľsko pritom navrhlo vynaložiť na obranu tri percentá z HDP, čo je podľa Dudu reálne dosiahnuť. Pellegrini podotkol, že je dôležité hovoriť aj o tempe tohto navyšovania. „Toto bude témou samitu v Hágu a Slovensko je pripravené diskutovať o navýšení výdavkov na obranu. Treba hovoriť však aj o tempe navyšovania výdavkov, aby sme túto hranicu dosiahli,“ skonštatoval slovenský prezident. Je pripravený pokračovať v rokovaniach o zvýšení obranyschopnosti Slovenska naprieč celým politickým spektrom.

„Zhodli sme sa, že potrebujeme viac vojenskej výroby v Európe, aby sme boli sebestační v obranyschopnosti, napríklad aj pri zásobovaní muníciou. Okrem iného sme napríklad hovorili aj o ‚polonizácii‘ kórejských tankov, ktoré majú význam najmä v horských oblastiach,“ dodal Duda.

Pellegrini avizoval, že dostal pozvanie na samit iniciatívy Trojmoria, vďaka ktorej sa podľa neho rozvíja spolupráca zo severu na juh Európy. Budovanie väzieb a systému bezpečnosti v tejto časti Európy je podľa Dudu veľmi dôležité a treba v ňom pokračovať práve prostredníctvom spomínanej iniciatívy. „Máme pred sebou veľkú perspektívu, očakáva sa, že do roku 2030 môže stúpnuť vývoj HDP v týchto krajinách o 30 percent, čo je dobrý impulz aj pre možných investorov,“ upozornil poľský prezident.

Obaja sa dotkli aj problému so šírením nákazy slintačky a krívačky u nás. Duda avizoval, že v prípade potreby je Poľsko pripravené nám pomôcť. „Myslím si, že technicky zatiaľ nákazu zvládame, hoci sa aj napriek prijatým opatreniam ďalej šíri. Naša požiadavka o pomoc by smerovala najmä k výrobcom z Poľska, ak by došlo k výpadku niektorých druhov potravín,“ povedal Pellegrini.

Prezidenti hovorili aj o vzťahoch s USA, najmä v súvislosti s avizovaným zvyšovaním ciel. „Informácie od podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča sú veľmi vážne. Pre náš priemysel to môže mať zásadné negatívne dosahy a ohroziť existenciu pracovných miest. V rámci nášho prepojenia a subdodávok to môže mať dosahy aj na Poľsko,“ zdôraznil Pellegrini. Duda dodal, že budú sledovať rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa, a tiež ako na to zareaguje celý európsky aj americký trh.

Témou bilaterálnych rokovaní je aj budúcnosť Vyšehradskej štvorky (V4). Pellegrini ocenil, že jeho kolega nerezignoval a v rámci predsedníctva zorganizoval stretnutie prezidentov V4. „Pravdepodobne aktuálne nebudeme svedkami zvolania stretnutia V4 na úrovni vlád a premiérov, čo mi je ľúto. Stále sú však témy, ktoré máme spoločné, ako sú migračná politika, energetika či podpora poľnohospodárstva,“ podotkol Pellegrini. Duda zhodnotil, že skupina má síce nepravidelný charakter a niekedy je v útlme, ubezpečil však, že je stále aktívna.

Prezidenti by mali v utorok absolvovať aj výlet na Lomnický štít. V stredu 2. apríla návštevu zakončia účasťou na otvorení výstavy k 30. výročiu návštevy Jána Pavla II. v Kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci.