Druhý aprílový deň sa pripomína ako Svetový deň povedomia o autizme

OSN od svojho vzniku v rámci svojho pôsobenia vyzdvihuje diverzitu a upriamuje pozornosť na práva a blahobyt ľudí so znevýhodnením, medzi ktoré patria aj osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vývinovými poruchami. V roku 2008 vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím potvrdzujúci základný princíp univerzálnych ľudských práv pre všetkých. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25. júna 2010. Jeho účelom je propagovať, chrániť a zaisťovať osobám so zdravotným postihnutím úplný a rovnaký prístup ku všetkým ľudským právam a základným slobodám a šíriť rešpekt k ich dôstojnosti.

Valné zhromaždenie OSN jednohlasne schválilo výber 2. apríla za Svetový deň povedomia o autizme rezolúciou A/RES/62/139 prijatou 18. decembra 2007. Autizmus je celoživotné neurovývinové ochorenie, ktoré sa prejavuje v ranom detstve bez ohľadu na pohlavie, rasu alebo spoločenské postavenie. Každú osobu ovplyvňuje iným spôsobom a do inej miery, preto sa zvykne hovoriť aj o poruchách autistického spektra.

Hlavnými znakmi autizmu sú podľa OSN jedinečné interakcie so spoločnosťou, neštandardné spôsoby učenia, intenzívny záujem o špecifické témy, sklon k rutine, problém s bežnou komunikáciou a špecifické spôsoby spracovávania zmyslových vnemov.

Množstvo diagnostikovaných prípadov autizmu je podľa OSN vo všetkých oblastiach sveta vysoké. Diagnostikovanie a liečbu tohto ochorenia výrazne sťažuje stigmatizácia a diskriminácia spojená s neurologickými ochoreniami. Ľudí postihnutých touto chorobou, ich rodiny a komunity výrazne tiež negatívne ovplyvňuje nedostatok porozumenia, konštatuje OSN.