Trump od Putina očakáva splnenie jeho časti dohody o prímerí na Ukrajine

Trump to v pondelok povedal reportérom v Bielom dome, informuje agentúra AFP, ktorá pripomína, že prezident USA predtým vyjadril pochybnosti o odhodlaní Moskvy v tomto smere.

„Myslím si, že splní to, čo mi povedal, a myslím si, že teraz splní svoju časť dohody,“ povedal Trump novinárom.

Prezident USA sa ešte v nedeľu vyjadril, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Uviedol to v telefonickom rozhovore pre televíziu NBC News, v ktorom pohrozil aj clami na ruskú ropu.

Trump podľa AFP vtedy ostro zmenil svoj bežný tón k Rusku a povedal, že ho rozhnevalo, keď sa Putin začal „navážať“ do dôveryhodnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Americký prezident tiež pohrozil „sekundárnymi clami“ na ruskú ropu a povedal, že s Putinom plánuje hovoriť v priebehu tohto týždňa.

Trump sa v pondelok v Bielom dome vyjadril aj k odsúdeniu francúzskej krajne pravicovej političky Mariny Le Penovej, pričom ho prirovnal k vlastným právnym bitkám, píše AFP.

Súd v Paríži v pondelok uznal Le Penovú za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov Európskeho parlamentu (EP).

Rozhodnutím súdu v Paríži sú ohrozené politické ambície Le Penovej, ktorá prejavila záujem kandidovať v roku 2027 v prezidentských voľbách.

„Dostala zákaz kandidovať na päť rokov a bola vedúcou kandidátkou. To znie ako táto krajina, to znie veľmi podobne ako táto krajina,“ povedal Trump a označil rozhodnutie súdu za „veľmi závažnú záležitosť“.

AFP vo svojej správe pripomenula, že Trump je vôbec prvým človekom uznaným za vinného z trestného činu, ktorý sa ujal funkcie amerického prezidenta. Šlo o kauzu 34 prípadov falšovania obchodných záznamov. Okrem toho federálne i štátne orgány viedli proti Trumpovi - už po jeho odchode z Bieleho domu - vyšetrovanie v súvislosti s tým, že odmietal akceptovať svoju porážku v prezidentských voľbách v roku 2020 a vo svojich domoch skladoval prísne tajné dokumenty.

Trump tiež v pondelok novinárom avizoval, že v priebehu apríla by mohol odcestovať do Saudskej Arábie, čo by bola jeho prvá zahraničná cesta od januárového opätovného nástupu do funkcie.

Cesta by sa podľa Trumpa mohla uskutočniť v apríli, „možno trochu neskôr“. Ako dodal, „pravdepodobne sa zastavíme aj v Spojených arabských emirátoch (SAE) a v Katare“, cituje AFP.