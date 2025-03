SHMÚ: V týchto okresoch Slovenska sa môže v utorok výraznejšie rozfúkať

Vo viacerých okresoch Slovenska sa môže utorok (1. 4.) výraznejšie rozfúkať. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Trenčiansky a takmer celý Košický kraj, viaceré okresy Trnavského a Žilinského kraja a okresy Brezno, Topoľčany a Poprad. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť v západnejšej časti v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu (km/h), východnejšie 65 až 70 km/h, prípadne v priemere 45 km/h.

„Predpokladaná rýchlosť vetra môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ podotýka SHMÚ.

Výstrahy platia v západnej časti predbežne od 8.00 do 20.00 vo východnejších okresoch od utorka od 6.00 h do stredy (2. 4.) do 20.00 h.