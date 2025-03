Putin je naďalej otvorený rokovaniam s Trumpom

Reagoval tak na Trumpove vyhlásenie o tom, že je na ruského lídra „veľmi nahnevaný“ pre malý pokrok v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Tento proces je časovo náročný, pravdepodobne preto, že ide o zložitú záležitosť. Prezident (Putin) je však naďalej otvorený kontaktu s prezidentom Trumpom,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre novinárov na brífingu. Zároveň upresnil, že aktuálne „nie je naplánovaný“ žiadny telefonát medzi lídrami, no v prípade potreby sa „urýchlene zorganizuje“.

Trump pre televíziu NBC News povedal, že je „naštvaný“ na Putina, pretože spochybňuje dôveryhodnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako osoby, s ktorou by mal rokovať, a tiež preto, že vyzýva na vytvorenie nových orgánov na Ukrajine, píše AFP. „Mal by sa (so Zelenským) dohodnúť, či sa mu páči alebo nepáči,“ povedal Trump na adresu šéfa Kremľa.

Putin začiatkom tohto mesiaca odmietol návrh USA na bezpodmienečné prímerie na Ukrajine, ktorý Zelenskyj podporil, a zároveň sa intenzívnejšie dožadoval nového vedenia v Kyjeve, pripomína Reuters. „Pokračujeme v práci... Jednak na rozvoji bilaterálnych vzťahov a tiež pracujeme na implementácii niektorých myšlienok, ktoré súvisia s riešením ukrajinského (konfliktu),“ povedal Peskov.

Hovorca Kremľa sa počas brífingu vyjadril aj k zahraničnej ceste čínskeho ministra zahraničných vecí Wang Iho do Moskvy, ktorá sa začne v pondelok a skončí v stredu. Šéf čínskej diplomacie by sa mal stretnúť s Putinom a tiež svojím rezortným kolegom Sergejom Lavrovom. Peskov označil Wang Iho a Putina za „starých dobrých priateľov a partnerov“ a uviedol, že očakávajú bilaterálne stretnutie.