Lagardová: Európa musí mať väčšiu kontrolu nad svojou budúcnosťou

Povedala to v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová.

Lagardová uviedla, že pre Európu je to kľúčový moment. „Považujem to za začiatok pochodu smerom k nezávislosti,“ povedala v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter.

„On (Trump) to označil za Deň oslobodenia pre Spojené štáty. Ja to považujem za moment, keď sa všetci budeme musieť spoločne rozhodnúť, že prevezmeme väčšiu kontrolu nad svojim osudom a myslím si, že je to krok smerom k nezávislosti,“ povedala šéfka ECB, ktorá potvrdila predbežné odhady, že americké clá na dovoz tovarov z Európy skrešú z jej hospodárskeho rastu v prvom roku približne 0,3 percentuálneho bodu. Dodala však, že ak Európa zareaguje odvetnými opatreniami, škody budú ešte väčšie a odhadovaný rast môže byť o 0,5 percentuálneho bodu slabší.

Po tom, ako už uvalil na dovoz ocele a hliníka plošné clá a ďalšie zaviedol voči Číne, plánuje Trump oznámiť voči obchodným partnerom recipročné a sektorové clá. Oznámenie sa očakáva 2. apríla, pričom Trump tento deň označil za „Deň oslobodenia USA,“ keďže je presvedčený, že Spojené štáty na obchod s ostatnými krajinami iba doplácajú.