Trump varoval Zelenského pred odstúpením od novej dohody o nerastných surovinách

„Vidím, že sa snaží vycúvať z dohody o nerastných surovinách. Ak to spraví, bude mať problémy. Veľké, veľké problémy,“ informoval Trump novinárov na palube amerického vládneho špeciálu Air Force One. „Uzavreli sme dohodu o vzácnych zeminách a on teraz hovorí, viete, že by chcel znovu prerokovať našu dohodu,“ dodal.

Trump sa podľa agentúry AFP snaží sprostredkovať prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, pričom na Zelenského vyvíja nátlak podpísať dohodu, ktorou by udelil americkým firmám práva na ukrajinské nerastné bohatstvo.

Americký prezident zároveň vylúčil možnosť ukrajinského členstva v Severoatlantickej aliancii. „(Zelenskyj) chce byť členom NATO, ale nikdy nebude členom NATO. On to chápe,“ dodal Trump.