Zomrel známy hollywoodsky herec, držiteľ Zlatých glóbusov

V nedeľu vo veku 90 rokov na následky mŕtvice zomrel americký herec Ricahrd Chamberlain, držiteľ troch Zlatých glóbusov a hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy. TASR o tom informuje podľa denníka New York Post.

Chamberlain zomrel v sobotu v oblasti Waimanalo na Havaji na následky komplikácií po mŕtvici. Pre týždenník Variety to potvrdil publicista Harlan Boll.

„Náš milovaný Richard je už s anjelmi,“ uviedol vo vyhlásení Martin Rabbett, Chamberlainov dlhoročný partner. „Je voľný a vznáša sa k milovaným pred nami,“ dodal.

Richard Chamberlain, the actor best known for his role in the 1960s medical drama Dr Kildare and leading role in Shogun, has died aged 90.https://t.co/8B3lBCYfCp