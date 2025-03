Huliak: Naštartovali sme cestovný ruch, ktorý doteraz spal

Cestovný ruch doteraz spal, pričom pod novým vedením sa ho podarilo na Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR naštartovať. Zmenou by mal prejsť aj šport, pričom najviac sa chce rezort zamerať na budovanie jeho infraštruktúry pre atlétov. Povedal to minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24.

„Nastúpil som hneď, ja som nečakal na nejakých 100 dní hodnotenia môjho pôsobenia na ministerstve cestovného ruchu a športu. Národná koalícia to uchopila naozaj razom a od prvého dňa sme spravili personálne výmeny, spravili sme to, že sme naštartovali napríklad cestovný ruch, ktorý doteraz spal,“ uviedol Huliak s tým, že fond, ktorý je určený na oblasť cestovného ruchu, je síce funkčný od 1. januára 2025, avšak zatiaľ ešte nič neurobil.

Ďalšou zmenou, ktorú chce presadiť, je pasportizácia športov, respektíve vybudovanie infraštruktúry najmä pre atlétov, ktorí nemajú vhodné podmienky na Slovensku, a preto musia chodiť do zahraničia. Postaviť by sa mali tri športové haly pre atletický šport. Okrem toho plánuje spraviť aj pasportizáciu cestovného ruchu v spojení s oblasťou gastronómie a ubytovacích zariadení.

Huliak sa vyjadril aj k tomu, že v súčasnosti je vláda stabilná, pričom jeho strana Národná koalícia je súčasťou tejto vlády, ktorú bude plne podporovať. Konflikty, ktoré boli v koalícii, vyústili do personálnych zmien na MCRŠ a ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a vláda sa tak dohodla a zažehnala koaličnú krízu. Tieto personálne zmeny boli podľa neho výsledkom dosiahnutia politickej spravodlivosti a férového prerozdelenia moci.

Nový minister cestovného ruchu a športu ďalej komentoval aj právo na držanie zbrane, ktoré podľa neho zaisťuje bezpečnosť v spoločnosti. Upozornil, že na Slovensku je prísny systém na získanie zbrane od roku 2002, pričom by sa mal podľa neho mierne upraviť. Zabezpečiť by sa mali kontrolné streľby pre držiteľov súkromných zbraní, aby s nimi vedeli zaobchádzať, tým by sa podľa neho dosiahlo menej prípadov postrelení, respektíve neodborného zásahu a zaobchádzania so zbraňou.

V prípade zbrojenia a posielania vojakov za hranice krajiny, napríklad na Ukrajinu, kde prebieha v súčasnosti vojenský konflikt s Ruskom, Huliak nesúhlasí s tým, aby Severoatlantická aliancia (NATO) diktovala Slovensku, akým spôsobom a koľko má dávať na zbrojenie. „Som za to, aby tu už neboli politici typu Jaroslav Naď (Demokrati), ktorí odzbroja Slovensko. Opýtam sa takto, akým spôsobom sa postavilo NATO k tomu, že dovolilo odzbrojiť Slovensko? Veď sa pozrime na tie otázky, že či občan Slovenskej republiky s týmto súhlasí, aby sme tu teraz vynakladali miliardy na to, že my nemáme protivzdušnú obranu,“ uzavrel Huliak.