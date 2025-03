Poslanci od utorka pokračujú v rokovaní, čaká ich aj odvolávanie Kaliňáka

Ešte pred riadnou schôdzou ich v utorok od 8.00 h čaká pokus o mimoriadne rokovanie k návrhu na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Opozícia žiada jeho odchod, pretože v majetkovom priznaní neuviedol vlastníctvo domu v Chorvátsku.

V utorok majú poslanci začať riadne rokovanie návrhmi z dielne rezortu hospodárstva. V programe majú napríklad zákon o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Ministerstvo hospodárstva by tak malo získať možnosť prístupu k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie. O návrhu by mali rokovať v skrátenom konaní.

V programe na utorok má návrhy aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). V novele zákona o službách zamestnanosti navrhuje, aby nezamestnaní mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, pokiaľ odmietnu ponuku primeranej práce. Na rad by malo prísť hlasovanie o vládnych novelách z dielne ministerstva športu. Poslanci majú prebrať aj výročnú správu o členstve SR v Európskej únii za rok 2024. Na programe majú aj návrh Hlasu-SD, ktorý má upraviť sociálne zabezpečenie policajtov a vojakov.

Poslanci majú ešte prerokovať viacero vládnych noviel, napríklad z ministerstva životného prostredia, dopravy i rezortu vnútra. Ide napríklad o návrh zákona o podpore prioritných okresov či zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

Parlament má prebrať aj vládnu novelu Ústavy SR. Navrhuje sa v nej zakotviť do ústavy existencia dvoch pohlaví - muž a žena. Pribudnúť má do nej tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Do ústavy sa má dostať aj úprava o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Vlastný návrh novely ústavy predložilo do parlamentu aj opozičné KDH. Oba návrhy majú poslanci prerokovať v piatok 4. apríla v zlúčenej rozprave. Strana SaS chce zase presadiť, aby sa do ústavy zakotvilo členstvo SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

Koaličná SNS má na programe napríklad novelu zákona o neziskových organizáciách či novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu.

Zákonodarcov na schôdzi čakajú aj viaceré opozičné návrhy na odvolanie členov vlády. Rokovať majú napríklad o návrhoch na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS), šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS).

Parlamentu ostáva ešte prebrať viacero opozičných noviel. Hnutie PS navrhuje napríklad obmedzenia týkajúce sa prevádzkovania, spoluvlastníctva a vlastníctva médií verejnými funkcionármi. Hnutie Slovensko chce presadiť okrem iného aj „zmrazenie“ platov poslancom a prezidentovi SR vo výške z roku 2024.