Útok nožom v nórskom meste si vyžiadal štyroch zranených

Polícia predpokladá, že za incident bol zodpovedný len jeden podozrivý páchateľ, ktorého zadržala. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Nórska tlačová agentúra NTB s odvolaním na policajné zdroje uviedla, že obeťami útoku boli dve ženy a traja muži vo veku od 20 do 40 rokov. Jednu osobu museli záchranári na mieste resuscitovať a tri ďalšie, vrátane útočníka, so zraneniami previezli do miestnej nemocnice.

BREAKING NEWS



4 people stabbed in Trondheim, Norway. Police are investigating whether it was a terrorist attack.



Witnesses reported that the attacker may have been a foreigner. pic.twitter.com/La7Rndv76I