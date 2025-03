Raši nepocestuje s Ficom do Moskvy

Prvá zahraničná cesta nového šéfa parlamentu by podľa neho mala viesť do Česka. Raši to vyhlásil v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

„Pána predsedu vlády sprevádzať nebudem, ale je to jeho výsostné rozhodnutie, ktoré deklaroval dopredu. Je to jeho jasný postoj a túto cestu aj uskutoční,“ uviedol Raši.

Opozičný poslanec NR SR a predseda strany SaS Branislav Gröhling nevie, kto by na Červené námestie k Vladimirovi Putinovi chcel ísť. „Je to človek, na ktorého pokyn zabíjajú nevinných ľudí,“ pripomenul s tým, že Rusko je agresor, ktorý sa snaží zabrať cudzie suverénne územie.

Predseda parlamentu deklaroval, že bezpečnosť Slovenska je a bude jednou z nosných tém bez ohľadu na to, aká politická garnitúra je aktuálne pri moci. Ocenil, že prezident SR Peter Pellegrini zvolal a zorganizoval okrúhly stôl parlamentných strán k obrane. Hnutie Slovensko, ktoré na stretnutie pozvané nebolo, považuje za deštruktívny prvok v opozícii aj v koalícii, dodal, že nie je alternatívou. „Bola pozvaná konštruktívna časť opozície a nie deštruktívna,“ vyhlásil.

Z Gröhlingových vyjadrení vyplýva, že na stretnutí u prezidenta boli predmetom rokovania najmä výdavky na obranu. SaS podľa neho zastáva postoj, že Slovensko potrebuje plán rozvoja obranných síl, ale aj plán zvyšovania výdavkov, o ktorom sa dá diskutovať. Zdôraznil však, že bez fungujúcej ekonomiky štátu to nejde. Súčasný minimálny limit - dve percentá hrubého domáceho produktu - považuje za základ. Dodal, že jeho strana je jediná, ktorá odmieta do týchto výdavkov zaradiť projekty na duálne, vojensko-civilné využitie.