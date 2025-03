J. D. Vance: Dánsko neinvestovalo dostatok financií do Grónska

„Náš odkaz Dánsku je jednoduchý. Neodviedli ste dobrú prácu pre obyvateľov Grónska. Neinvestovali ste dostatok financií do obyvateľov Grónska a bezpečnostnej architektúry tohto neuveriteľného a krásneho územia," povedal Vance na tlačovej konferencii na americkej vesmírnej základni Pituffik na severozápade Grónska. “Musí sa to zmeniť. Keďže doposiaľ sa to nezmenilo, politika (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa v oblasti Grónska je taká, aká je," skonštatoval Vance.

Americký prezident už dlhší čas hovorí o prevzatí kontroly nad Grónskom a dokonca nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou. Podľa prieskumov väčšina Grónčanov podporuje nezávislosť od Dánska, ale neželajú si byť súčasťou USA.

"Nemyslím si, že bude potrebná akákoľvek vojenská sila. Myslíme si, že to dáva zmysel,“ ozrejmil Vance v súvislosti s prípadnou dohodou o správe Grónska Spojenými štátmi. Podľa jeho slov bude Trump takúto dohodu schopný uzavrieť.