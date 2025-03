Americké dovozné clá na autá môžu znížiť nemecký export do USA o takmer 30 %

Deloitte vo svojej analýze uviedla, že rozhodnutie Trumpa zaviesť na dovoz áut 25-percentné clo môže pre nemecký automobilový sektor, ktorý je jedným z kľúčových sektorov ekonomiky, predstavovať prepad vývozu na americký trh až o 29 %. To znamená zníženie tržieb o 8,2 miliardy eur. Clo na dovoz áut do USA by podľa vyhlásenia Bieleho domu malo vstúpiť do platnosti 3. apríla.

Podľa Haralda Proffa, šéfa automobilovej divízie Deloitte, vlani nemecké automobilky predali v Spojených štátoch približne 1,3 milióna áut. Mnohé firmy síce majú závody aj v USA, Proff však upozornil, že presunutie veľkého objemu výroby do Spojených štátov nie je možné. Americké závody nemeckých automobiliek totiž už teraz pracujú zhruba na 70 % kapacity. „Potrebovali by veľký objem investícií do výrazného zvýšenia výrobnej kapacity,“ dodal Proff.