PS: Mzdy učiteľov nesmú byť predmetom kompromisov, musia byť o predvídateľnosti

Pripomína to opozičné PS, ktoré navrhlo viaceré opatrenia na zlepšenie postavenia učiteľov. Okrem iného by hnutie zaviedlo náborový príplatok pre učiteľov v regiónoch s vyššími životnými nákladmi. Takisto vyzýva na podporu svojho návrhu zákona, ktorým chce zlepšiť bezpečnosť na školách. Hnutie kritizuje, že učiteľom sa zvýšil plat len pod hrozbou štrajku a iba o sedem percent.

„Presadzujeme zavedenie postupného a systematického zvyšovania priemerných platov učiteľov do úrovne minimálne 130 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Mzdy učiteľov nesmú byť predmetom kompromisov alebo dohôd, musia byť o stabilite a o predvídateľnosti. V regiónoch s nedostatkom učiteľov a s vysokými životnými nákladmi navrhujeme zaviesť náborový príplatok, ktorý by motivoval najmä mladých pedagógov, aby sa uchádzali o toto povolanie,“ uviedla na piatkovej tlačovej konferencii poslankyňa Národnej rady (NR) SR Ingrid Kosová (PS). Tento príplatok by bol viazaný na minimálnu dobu zotrvania v danom regióne, aby sa zabránilo odchodu učiteľov po krátkom čase.

PS tiež tvrdí, že každá škola by mala mať možnosť sama si stanoviť kritériá hodnotenia kvality učiteľov. Mali by mať tiež možnosť získať dostupné nájomné bývanie alebo príspevok na bývanie.

Hnutie hovorí aj o potrebe zvýšiť podiel pedagogickej praxe. „K tomuto typu opatrení v dlhodobom horizonte patrí aj opatrenie, aby po desiatich rokoch súvislej pedagogickej praxe mali učitelia nárok na platené študijné voľno. V prípade, ak by pedagogický zamestnanec chcel absolvovať rozširujúce štúdium, ktoré bude vyhovovať aj potrebám zamestnávateľa, mal by mať nárok na ročné platené študijné voľno,“ skonštatovala poslankyňa Viera Kalmárová (PS) s tým, že takýto učiteľ by musel odpracovať v danej škole minimálne tri roky.

Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) pripomenula, že učitelia by uvítali aj nefinančné benefity, ako sú zľavy na učebnice či kultúrne podujatia, alebo nárok na bezplatné očkovanie, keďže mnohí pracujú v prostredí so zvýšeným zdravotným rizikom. Za kľúčové považuje aj výrazné posilnenie podporných tímov - asistentov učiteľa, školských psychológov či špeciálnych pedagógov.