Ferrari reaguje na Trumpove clá, v USA zvýši ceny

Reaguje tak na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na dovoz áut do USA 25-percentné clá. Firma zároveň oznámila, že čo sa týka tohtoročných finančných cieľov, zatiaľ ich nemení. Informovala o tom agentúra Reuters.

Trump v stredu (26. 3.) oznámil, že na „všetky autá, ktoré neboli vyrobené v USA, uvalí clá vo výške 25 %“. Do platnosti by mali vstúpiť 3. apríla. To zatriaslo celým sektorom, pričom firmy varovali, že clá povedú k okamžitému rastu cien a nevylučujú výrazné prepúšťanie v krajinách s veľkým automobilovým priemyslom.

Spoločnosť Ferrari, ktorá všetky svoje autá vyrába v meste Maranello na severe Talianska, uviedla, že po 2. apríli zvyšuje cenu svojich modelov dovážaných do USA, a to maximálne o 10 %. Na autá dovezené do uvedeného dátumu sa zvýšenie vzťahovať nebude a po tomto dátume zostanú na pôvodnej úrovni iba ceny modelov 296, SF90 a Roma.

Firma zároveň potvrdila svoje finančné ciele na tento rok stanovené vo februári, dodala však, že určitý vplyv na jej ciele v oblasti ziskovosti nevylučuje. „Je tu riziko, že marže pri EBIT a EBITDA budú nižšie o 50 bázických bodov,“ oznámila automobilka. Vo februári si spoločnosť stanovila za cieľ, že marža EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením) dosiahne tento rok minimálne 29 % a marža EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) najmenej 38,3 %.