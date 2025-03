Na mieste požiaru stredoškolského internátu sú už vyšetrovatelia

Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ktorý je zriaďovateľom školy, aktuálne sa odvetrávajú zadymené priestory a na mieste sú už vyšetrovatelia.

V čase požiaru bolo v internáte 250 žiakov, medzi nimi aj študenti zo zahraničia, ktorí sa počas týždňa zúčastnili medzinárodnej súťaže Gastrofestival Nitra. „Oheň bol zakrátko uhasený a všetkých žiakov sa zasahujúcim hasičom a policajtom podarilo evakuovať. Záchranári transportovali do Fakultnej nemocnice v Nitre dvoch študentov. Chlapca, ktorý sa nadýchal splodín, a dievča, ktoré si zranilo nohu počas evakuácie. Po ošetrení boli prepustení. Ďalších žiakov, ktorí sa nadýchali splodín, ošetrili záchranári priamo na mieste,“ uviedol NSK.

Evakuovaní žiaci boli umiestnení do stolnotenisovej telocvične školy, kde im bol zabezpečený pitný režim. Pracovníci NSK následne časť z nich presunuli do dvoch internátov stredných škôl v Nitre, pre ďalších si prišli rodičia. Internát zostáva až do odvolania uzatvorený.

Odbor školstva, mládeže a športu Úradu NSK aktuálne zabezpečuje pre žiakov náhradné ubytovanie na ďalšie dni, aby sa udalosť čo najmenej dotkla výchovno-vzdelávacieho procesu. „Zároveň sa čoskoro začne s prípravou projektovej dokumentácie, aby sme spomínaný internát mohli opraviť,“ doplnil NSK. Ten zároveň ocenil prácu zasahujúcich hasičov, policajtov, záchranárov, zamestnancov školy i NSK, ktorí zabezpečovali počas noci evakuáciu žiakov. „Vďaka nim sa podarilo požiar rýchlo zlikvidovať a zabezpečiť, že sa nikto vážne nezranil,“ dodal Úrad NSK.