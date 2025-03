Venezuelský prezident Maduro kritizuje Rubia za vyhrážky z Guyany

„Máme tu imbecila Marca Rubia vyhrážajúceho sa Venezuele z Guyany. Venezuele sa nikto nevyhráža, pretože toto je vlasť osloboditeľov,“ povedal Maduro.

Rubio vo štvrtok po prílete do Guyany ponúkol tejto krajine bezpečnostné záruky v spore o región Esequiba so susednou Venezuelou. Na území tohto regiónu pred niekoľkými rokmi objavili náleziská ropy, ktoré z Guyany môžu urobiť najväčšieho producenta tejto komodity na svete. Rubio podpísal v mene USA s Guyanou memorandum o porozumení zahŕňajúce posilnenie bezpečnostnej spolupráce medzi oboma krajinami, napríklad prostredníctvom väčšej výmeny spravodajských informácií.

Venezuelský prezident Maduro sa už dlhšie pokúša o pripojenie guyanského regiónu Esequiba k svojej krajine a dokonca ho zákonom vyhlásil za 24. federálny štát Venezuely.

Rubio vo štvrtok Venezuelu varoval pred možnými následkami v prípade jej útokov na územie Guyany. „Máme veľké námorníctvo a to sa môže dostať takmer kamkoľvek,“ povedal. Na otázku, čo by spravili USA, ak by Venezuela zaútočila na ropné projekty spoločnosti ExxonMobil v Guyane, pritom šéf americkej diplomacie odpovedal: „Bol by to pre nich veľmi zlý deň - veľmi zlý týždeň.“

Guyanský prezident Irfaan Ali vyjadrenia Rubia privítal. „Veľmi ma teší uistenie zo strany USA zabezpečujúce ochranu našej územnej celistvosti a zvrchovanosti,“ povedal Ali.

Rubio je momentálne na pracovnom turné, počas ktorého už navštívil Jamajku a z Guyany sa chytá presunúť do Surinamu. Aj tento juhoamerický štát na svojom pobreží objavil bohaté ložiská ropy.