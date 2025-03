Fiala: Kto dnes volá po zrušení sankcií voči Rusku, stojí na strane agresie

Povedal to vo štvrtok po skončení summitu tzv. koalície ochotných v Paríži, kde sa lídri zhodli, že ich zrušenie neprichádza do úvahy, informuje spravodajkyňa TASR.

Účastnícke krajiny sa na summite podľa Fialu zhodli aj na tom, že Rusko, na rozdiel od Ukrajiny, nemá vôľu pristúpiť na prímerie. Podľa jeho slov to podľa posledného diania vyzerá tak, že Moskva chce skôr situáciu využiť a má záujem dobývať ďalšie ukrajinské územia. „Ak má Rusko na niečom záujem, tak to nie je koniec vojny, ale zrušenie sankcií. Kto dnes volá po zrušení sankcií, pomáha Rusku a stojí na strane agresie a pokračovania vojny. Tu jasne zaznelo, že k žiadnemu zrušeniu sankcií teraz dôjsť nemôže a nemá,“ zdôraznil Fiala.

Štáty podľa neho znovu ukázali jednotu a silnú vôľu Ukrajine pomáhať. Vyzdvihol zhodu na nutnosti podpory silnej ukrajinskej armády v súčasnosti aj dlhodobo po dosiahnutí prímeria. Podporiť Kyjev podľa neho znamená dodávať tamojšej armáde zbrane, pomáhať jej s výcvikom vojakov, podporovať ukrajinský obranný priemysel či vymieňať si spravodajské informácie.

Fiala lídrov podľa svojich slov na žiadosť francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona podrobne informoval o českej muničnej iniciatíve. „Situácia je dnes taká, že sme schopní už teraz v podstate garantovať, že v v tomto roku dodáme minimálne toľko kusov, koľko sme dodali minulý rok, čo bolo 1,5 milióna,“ priblížil predseda českej vlády.

Debata o vyslaní jednotiek na Ukrajinu je podľa neho zatiaľ predčasná. „Téma je vo vzduchu, ale nie na stole,“ komentoval to Fiala stým, že nejde o alibizmus. „Musíme poznať podmienky prímeria a aké budú ďalšie kroky, ktoré povedú k dlhodobému mieru. Až potom môžeme hovoriť o tom, aké jednotky, pod akou vlajkou a akým spôsobom by boli potrebné a mohli by sa do toho zapojiť,“ vysvetlil. Dodal, že sa tejto debate nebráni a označil ju za dôležitú.