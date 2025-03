PS vyzýva Richarda Rašiho, aby sa zasadil za zmrazenie poslaneckých platov

Zastavenie ich rastu považuje hnutie za základné gesto solidarity. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásili predseda PS a poslanec NR SR Michal Šimečka a predseda poslaneckého klubu hnutia Martin Dubéci.

„Niektorí si povedia, že to je lacný populizmus, ale musíme si uvedomiť, akej situácii čelia ľudia na Slovensku. Nielen teraz, nielen tento rok, ale v niečom aj nasledujúce mesiace a roky. Keď chceme, aby sa ľudia sami uskromnili, keď chceme, aby si uvedomili, prečo je dôležité konsolidovať a znižovať deficit, tak ako si môžeme dovoliť neurobiť aspoň to základné gesto solidarity?“ uviedol Šimečka. Ako dodal, hnutie podľa neho zastáva názor, že verejní funkcionári majú byť adekvátne ohodnotení, no finančne sa SR nachádza v mimoriadnej situácii.

Predseda poslaneckého klubu Dubéci uviedol, že si myslel, že na tomto kroku bude dohoda, no z jeho slov vyplýva, že existuje odpor koaličných strán. Novozvolený predseda parlamentu Raši by sa podľa neho mal zaoberať aj zmenou rokovacieho poriadku či fungovaním komisie na kontrolu nasadzovania informačno-technických prostriedkov.

Šimečka sa zároveň vrátil k stredajšej (26. 3.) voľbe predsedu NR SR. Zopakoval postoj opozície, že voľba neprebehla tajne a porušila ústavný princíp. Tvrdí, že koaličný poslanec kontroloval hlasovacie lístky svojich kolegov. Pripomenul, že opozícia zápisnicu z voľby nepodpísala.