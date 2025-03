Opozícia tvrdí, že bola narušená tajnosť voľby predsedu parlamentu

Jeden z overovateľov za koalíciu mal totiž každý lístok pred odovzdaním skontrolovať. Uviedli to pre novinárov po hlasovaní opoziční poslanci. Hovorí to podľa nich o tom, že ani v rámci koalície si poslanci navzájom nedôverujú. Považujú to za narušenie princípu slobodnej voľby.

„Vzhľadom na to, že poslanec Šimko za Hlas ako overovateľ pri tajnej a slobodnej voľbe kontroloval každý jeden volebný lístok pred vhodom do urny, máme za to, že voľby neprebehli ani tajne a slobodne,“ povedala po hlasovaní Zuzana Mesterová (PS). Svoju námietku vzniesli do zápisnice, ako overovatelia za opozíciu ju odmietli podpísať. Opozícia žiada, aby sa zišiel ústavnoprávny výbor a posúdil, či voľba prebehla v súlade s pravidlami.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v pléne Mesterovej odpovedal, že volil slobodne a tajne. „Jediný, kto sa mi snažil narušiť tajnú voľbu, bola poslankyňa Mesterová,“ skonštatoval. Aj Zuzana Plevíková (Smer-SD) tvrdí, že lístky nikto nekontroloval.

Aj Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) upozornila, že šéf parlamentu nebol zvolený v súlade s tajnou voľbou. „Richard Raši bol zvolený podvodom. Jeho voľba je ukážkou toho, že na vysokú štátnu funkciu nemusíte mať ani schopnosti, ani charakter,“ uviedla Remišová v stanovisku.

Na stredajšej tajnej voľbe šéfa NR SR sa zúčastnili len koaliční poslanci. Zvolený predseda Richard Raši získal všetkých 79 hlasov zo 79 prítomných poslancov.