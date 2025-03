Dánsko plánuje zaviesť povinnú vojenskú službu pre ženy

„Vzhľadom na súčasnú situáciu v oblasti obrannej a bezpečnostnej politiky potrebujú ozbrojené sily prijať viac ľudí,“ uviedol šéf zmieneného rezortu Troels Lund Poulsen. Odvolával sa pritom na smerovanie k „úplnej rovnosti“ pohlaví v brannej povinnosti.

Ženy, ktoré po 1. júli 2025 dovŕšia 18 rokov, by sa tak už od budúceho roka mohli povinne zúčastňovať na výročnom dni ozbrojených síl, ktorého súčasťou je žrebovanie budúcich brancov. Účasť na tejto „lotérii“ je dosiaľ povinná len pre zdravých dospelých mužov.

AFP však približuje, že takéto žrebovanie by sa uskutočnilo len v prípade, že by sa v danom roku do armády dobrovoľne neprihlásil dostatočný počet brancov.

Povinná vojenská služba sa okrem toho po novom predĺži zo súčasných štyroch na 11 mesiacov.

Dánsko, ktoré sa obáva narastajúcej hrozby zo strany Ruska, oznámilo vo februári navýšenie výdavkov na obranu o ďalších 6,8 miliardy eur na nasledujúce dva roky (2026 a 2027), zhruba pred rokom ich pritom zvýšilo o 5,4 miliardy eur.