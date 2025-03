Ochrana psov a mačiek proti kliešťom je veľmi dôležitá

Žiadny prípravok proti kliešťom však nefunguje na 100 percent. Najlepšou ochranou proti kliešťom je preto vhodná kombinácia viacerých metód. Uviedla to Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR.

Proti kliešťom možno nasadiť tabletky, ktoré poskytujú ochranu niekoľko týždňov až mesiacov a patria medzi najúčinnejšie prípravky. Podľa KVL im však chýba repelentný účinok, takže kliešte neodpudzujú. Účinná látka zabije kliešťa do niekoľkých hodín, zvyčajne osem až 24, takže ešte skôr, ako by do krvi vypustil neželané patogény, skonštatovali veterinári.

Priblížili, že existujú aj obojky proti kliešťom. Tie fungujú dlhší čas a postupne uvoľňujú látky, ktoré odpudzujú alebo zabíjajú kliešte. Ďalšou možnosťou sú repelenty, ktoré sa dávajú priamo na kožu zvieraťa. „Najväčším mínusom je krátke trvanie účinku, zväčša pôsobia len niekoľko hodín až dní,“ uviedla KVL.

Taktiež možno použiť spot-on prípravky, ktoré sa aplikujú na pokožku zvieraťa a zabraňujú kliešťom prichytiť sa k pokožke. „Je vhodnou voľbou pre psíkov, ktorí neznesú nosenie obojka, napríklad pre alergickú reakciu alebo podráždenie,“ podotkla komora.

Dostupné sú aj prírodné prostriedky, ako sú éterické oleje, napríklad levanduľa a citronela, ktoré môžu odpudiť kliešte. KVL upozorňuje, že sa musia používať opatrne, pretože nie všetky sú bezpečné pre zvieratá. Tieto prírodné možnosti sú podľa veterinárov skôr doplnkom k iným prípravkom.

KVL poukázala aj na ultrazvukové repelenty vysielajúce impulzy, ktoré paralyzujú kliešte a nedovolia im prisať sa na kožu psa. Pripínajú sa priamo na obojok, takže psa v ničom neobmedzujú. Za výhodu považuje komora ich netoxicitu a ekologickosť.

„Vždy je dobré poradiť sa s veterinárnym lekárom, ktorý môže odporučiť najvhodnejší spôsob ochrany podľa konkrétnych potrieb vášho zvieraťa. Žiadny prípravok proti kliešťom však nefunguje na 100 percent. Najlepšou ochranou proti kliešťom je preto vhodná kombinácia viacerých metód. Kombinovať sa dá napríklad tabletka a repelentný sprej,“ tvrdí KVL.

Odporúča pravidelné kontroly, a to najmä po prechádzkach v prírode. Kliešte treba odstraňovať čo najskôr, pretože čím skôr ich majiteľ odstráni, tým je riziko prenosu chorôb menšie. KVL ďalej radí udržiavať dvor, záhradu a okolie čisté a upravené. „Kliešte sa radi ukrývajú v tráve a kríkoch, takže pravidelným kosením môžeme minimalizovať ich prítomnosť a znížiť riziko prichytenia sa na zviera alebo človeka,“ priblížili veterinári.

Kliešte sa u mačiek či psov vyťahujú rovnakým spôsobom ako u ľudí. Kliešťa treba pinzetou chytiť tesne pri koži a pevným plynulým pohybom ťahať von. KVL odporúča aj háčiky alebo očká. Tvrdí, že okamžite po odstránení kliešťa by malo byť miesto uštipnutia vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom, peroxidom vodíka alebo liehom.

Komora na vyťahovanie kliešťa neodporúča používať masť, olej alebo krém. Niektoré choroby sa prejavia niekoľko dní alebo týždňov po uhryznutí kliešťom. „Preto každý znepokojujúci signál je najlepšie konzultovať s veterinárnym lekárom,“ poznamenala komora.

Kliešte môžu prenášať rôzne choroby, najčastejšie ide o lymskú boreliózu, babeziózu, anaplazmózu alebo aj ehrlichiózu, kliešťovú encefalitídu a mykoplazmózu.