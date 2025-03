NATO počas cvičení v Holandsku použilo poznatky z vojny na Ukrajine

Waltz prevzal zodpovednosť za únik informácií z četu o útokoch v Jemene

DNES - 5:47 Zahraničné

Mike Waltz vyhlásil, že nesie "plnú zodpovednosť" za to, že do četovacej skupiny piatich vysokých predstaviteľov americkej administratívy, omylom pridal šéfredaktora časopisu The Atlantic.