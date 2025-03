Video: Motorkár sa prepadol do diery v ceste, našli ho mŕtveho

Muža, ktorý sa prepadol do rozmernej diery v ceste v juhokórejskom Soule, našli mŕtveho. Podľa BBC o tom informoval miestny hasičský zbor.

K nešťastnej udalosti došlo v pondelok (24. 3.) približne o 18:30 hod. miestneho času. Vozovka sa prepadla priamo pred mužom, pred ním do diery takmer spadlo aj osobné auto. Motorkára následne našli mŕtveho na ďalší deň predpoludním.

Udalosť zachytila na záznam kamera umiestnená na palubovej doske jedného z áut v premávke. Podľa BBC, ktorá sa odvoláva na miestne médiá, má diera šírku aj hĺbku okolo 20 metrov.

Rescue efforts continued Tuesday to locate a motorcyclist who fell into a massive sinkhole in Seoul’s Gangdong-gu district, more than 12 hours after the incident, authorities said.https://t.co/9QfY8etBXN pic.twitter.com/Uf3J7RD5Ng