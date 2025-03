Lučanský: Novelou o neziskovkách chceme stransparentniť ich fungovanie

Novela zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS má za cieľ stransparentniť fungovanie organizácií. Vyhlásil to jeden z predkladateľov Adam Lučanský (SNS). Informoval tiež o pozmeňujúcom návrhu k novele, ktorý predložil. Ten podľa neho zavádza mechanizmus vypracúvania výkazu o transparentnosti, reguluje lobing a určuje niektoré organizácie ako povinné osoby.

„Takýto pozmeňujúci návrh bol prijatý na výbore s tým, že sa ide do pléna,“ skonštatoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra skonštatoval, že štát rešpektuje prítomnosť a význam mimovládnych organizácií. Súčasné nastavenie tretieho sektora je však podľa neho šedou zónou. „Nemôžeme rešpektovať to, že celý tento sektor sa stáva istým spôsobom nástrojom na ovplyvňovanie spoločenských politík a predovšetkým ovplyvňovania vývoja politickej scény na Slovensku s cieľom pomôcť alebo poškodiť nejakú politickú stranu,“ podotkol.

Úprava podľa neho prinesie väčšiu transparentnosť do fungovania tretieho sektora. Mieni, že návrh je kompatibilný s európskou úpravou. Odmietol aj kritiku k regulácii lobingu. Myslí si totiž, že viaceré organizácie majú výhrady preto, lebo sa samy aktívne zapájajú do politickej súťaže. „My musíme začať jasne hovoriť o týchto subjektoch, kto sú, akým spôsobom sú financovaní, aké je aj ich prepojenie na mediálne prostredie,“ doplnil. Za štandardné považuje aj navrhované sankcie. Gedra verí, že parlament novelu schváli.

Vyjadril svoj nesúhlas s tým, aby niekto označoval úpravu za ruský zákon. „Nikomu sa nič nezakazuje, všetko, čo robili doteraz, môžu robiť naďalej, s tým rozdielom, že ideme viac, intenzívnejšie a konkrétnejšie informovať verejnosť, “ povedal. Upozornil pritom, že v danom sektore sa nachádza obrovské množstvo financií.

Parlament má o novele rokovať na aktuálnej schôdzi. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravuje pozmeňujúci návrh, ktorý k novele predložil Lučanský. Pre neziskovú organizáciu sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Predkladatelia avizovali, že by sa to malo týkať len organizácii s príjmom nad 35.000 eur. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Organizácie podľa neho budú môcť lobing vykonávať, len ak ho budú mať zapísaný v registri, pričom každé tri mesiace budú musieť zverejňovať správu o vykonanom lobingu. Navrhujú sa aj tresty za porušenie. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa pozmeňujúceho návrhu mali byť povinnými osobami. Povinné by však mali byť poskytnúť iba informácie o hospodárení s danými prostriedkami.

Oproti pôvodnému návrhu sa má vypustiť zámer označovania organizácií prijímajúcich prostriedky zo zahraničia presahujúce 5000 eur za kalendárny rok ako organizácie so zahraničnou podporou.

Novelu kritizujú opozičné PS a SaS. Nesúhlasia s ňou ani viaceré mimovládne neziskové organizácie. Platforma pre demokraciu ju označila za diskriminačnú. Iné organizácie ju naopak privítali. Jednota dôchodcov Slovenska a Inštitút sociálnej demokracie si myslia, že prispeje k vyššej transparentnosti mimovládneho sektora.