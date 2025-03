Začala sa riadna schôdza, poslancov čaká vyše 150-bodový program

Na programe majú vyše 150 bodov. Okrem vládnych a poslaneckých návrhov ich čakajú aj personálne voľby, výročné správy či návrhy uznesení. Hlasovať tiež majú o návrhoch, ktoré sa presunuli z predchádzajúcej schôdze pre nezhody v koalícii.

Poslanci by v úvode schôdze mali voliť aj predsedu NR SR. Čaká ich tiež voľba kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu SR či voľba do Správnej rady Slovenskej televízie a rozhlasu či Tlačovej agentúry SR. Rozhodnúť majú aj o viacerých personálnych nomináciách. Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska by sa mal stať Dušan Keketi a Alexander Cirák zase členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Na programe je aj vládna novela Ústavy SR. Navrhuje sa v nej zakotviť do ústavy existencia dvoch pohlaví - muž a žena. Pribudnúť má do nej tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Do ústavy sa má dostať aj úprava o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Vlastný návrh novely ústavy predložilo do parlamentu aj opozičné KDH.

Poslanci majú na schôdzi riešiť aj ďalšie vládne legislatívne návrhy. Týkať sa budú napríklad zmien v systéme záchrannej zdravotnej služby či v aktívnych zálohách. Zaoberať sa budú i návrhom na vyslanie vojakov do operácie KFOR v Kosove. Rozhodnúť majú v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu nového zákona o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci. Ministerstvo hospodárstva by vďaka nemu malo získať možnosť prístupu k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, na základe ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie.

Návrhy predložili i poslanci. Koaličná SNS má na programe napríklad novelu zákona o neziskových organizáciách či novelu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorá má okrem iného opätovne zaviesť inštitút práva na opravu. Koaličný poslanec Daniel Karas (Smer-SD) zase navrhuje úpravu podmienok získania nároku na predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov. Poslanci z koaličného Hlasu-SD zase chcú novelou zákona o miestnom poplatku za rozvoj okrem iného zvýšiť hornú hranicu sadzby miestneho poplatku za rozvoj na základe vývoja cien stavebných prác, materiálov a pozemkov za roky 2018 až 2023.

Zákonodarcov na schôdzi čakajú aj viaceré legislatívne návrhy z dielne opozície. Rokovať majú napríklad o návrhoch na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu, ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS), šéfovi rezortu vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS). Na programe majú aj viaceré výročné správy či návrhy uznesení.