Prezident: Šírenie slintačky a krívačky je vážnym zásahom do hospodárstva SR

Ak by sa ochorenie rozšírilo na väčšinu územia, ohrozilo by to celý poľnohospodársky aj potravinársky sektor a malo by to devastačné účinky. Médiám to pri návšteve Banskej Bystrice povedal prezident Peter Pellegrini.

Hlava štátu situáciu so slintačkou a krívačkou sleduje a dostáva informácie takmer na hodinovej báze. Situáciu berie podľa vlastných slov veľmi vážne. „Vláda podľa môjho názoru prijíma opatrenia ako na bežiacom pase reagujúc na aktuálnu situáciu,“ povedal Pellegrini.

Zároveň v súvislosti so slintačkou a krívačkou vyzval všetkých predstaviteľov politického života, aby z tejto témy nerobili politický aktivizmus, nepredháňali sa v rámci jednotlivých politických strán, kto koho viac skritizuje a kto prinesie bombastické odhalenia alebo svoje postoje. „To nám nepomôže. Teraz musíme všetci spojiť sily a zvládnuť túto ťažkú krízu, ktorá sa zjavne šíri ďalej ako z pôvodne nakazeného územia a robiť všetko preto, aby sme to zabrzdili. Inak bude Slovensko čeliť ťažkej kríze s dosahmi, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť,“ podotkol prezident.

Pripomenul, že naposledy bola na Slovensku takáto epidémia pred 50 rokmi a nie je to niečo, na čo je štát pripravený reagovať. Apeluje, aby politici hľadali možnosti, ako štátu a bezpečnostným zložkám pomôcť a nevytĺkali z toho politický kapitál.

Slintačka a krívačka bola potvrdená vo viacerých chovoch na juhu Slovenska. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.