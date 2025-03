Veronika Remišová vníma odvolávanie z čela výboru ako pomstu

Zopakovala, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa sám priznal k vlastníctvu domu v Chorvátsku. Informovala zároveň, že na výbor bol doručený podnet od Kaliňáka na jej osobu a hrozí jej pokuta v podobe 12 platov, čo označila takisto za pomstu. Kaliňák priblížil, že v tejto súvislosti podal trestné oznámenie. Tvrdí, že pri Remišovej konaní došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.

„Za to, že som upozornila na to, že Robert Kaliňák nepriznal vilu vo svojom majetkovom priznaní, ide vládna koalícia trestať nie toho, kto porušil zákon, Roberta Kaliňáka, ale ide trestať toho, kto na to upozornil,“ skonštatovala na utorkovom brífingu Remišová. Tvrdí, že ako predsedníčka výboru len preverila majetkové priznania, keďže dostala viacero otázok k tomu, či je nehnuteľnosť riadne zapísaná v jeho majetkovom priznaní tak, ako káže ústavný zákon. „Ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií som v zmysle zákona túto skutočnosť preverila a následne som avizovala konanie na výbore tak, ako to robíme vždy, keď je porušený ústavný zákon,“ skonštatovala s tým, že ide o povinnosť výboru.

Kaliňák tvrdí, že Remišová zneužila svoju právomoc, keď využila utajované informácie na politický prospech vzhľadom na to, že o nich informovala na tlačovej konferencii. Predseda výboru by podľa neho nemal zneužívať informácie, ktoré sú utajené, a ak zistí pochybenie, má zvolať výbor, ktorý je v utajenom režime, a až následne informovať o výsledkoch. Remišová takisto zopakovala, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala.

Návrh odvolať Remišovú z čela výboru avizovali v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD. Tvrdia, že porušila Ústavu SR a zákon. Deklarujú, že funkcia šéfa tohto výboru má patriť opozícii, no nemôže v nej ostať Remišová.

Spor medzi Kaliňákom a Remišovou sa týka vlastníctva domu v Chorvátsku. Minister už skôr vysvetlil, že neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Chorvátsku, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Tvrdí, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti. Podľa Remišovej je zjavné, že ústavný zákon, ktorý mu ukladá povinnosť uviesť majetok v majetkovom priznaní, porušil úmyselne.