NBS zhoršila výhľad slovenskej ekonomiky, tento rok má byť rast pod 2 %

V tomto roku by mala rásť o 1,9 % namiesto 2,3 %, ako očakávala banka ešte v decembri. Mierne vyššia by mala byť aj inflácia, a to 4,3 % namiesto 4,1 %. Dôvodom je najmä rastúca neistota vo svetovej aj domácej ekonomike. Vyplýva to z aktuálnej jarnej predikcie, o ktorej v utorok informovali predstavitelia NBS.

Pretrvávajúca neistota už podľa guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra tlmí európsku aj slovenskú ekonomiku. „Riziko obchodných vojen, pretrvávajúca nepredvídateľnosť pri cenách energií, naše neutíchajúce problémy s konkurencieschopnosťou, ale aj geopolitické hrozby. To všetko zvyšuje neistotu správania vlád, firiem a domácností,“ priblížil.

Príčiny o niečo slabšieho rastu slovenskej ekonomiky v nasledujúcich troch rokoch, kedy by mala rásť okolo 2 %, je teda potrebné podľa guvernéra hľadať doma aj v zahraničí. „Európski výrobcovia, vrátane slovenských, strácajú evidentne na svetových trhoch rokmi vybudované pozície, a to napriek tomu, že rast svetovej ekonomiky je zatiaľ pomerne odolný. Pre nás to samozrejme znamená slabší výkon priemyslu a pomalší rast vývozu,“ vysvetlil a zdôraznil naliehavú potrebu obnoviť konkurencieschopnosť európskej aj slovenskej ekonomiky investíciami do inovácií, modernizácie či vzdelávania.

Centrálna banka očakáva mierne rýchlejší rast cien v tomto aj budúcom roku. Za zmenou je podľa Kažimíra viacero faktorov. „Je tu ten evergreen, ktorý sa týka cien energií a v neposlednom rade aj poľnohospodárskych plodín a potravín ako takých. Zároveň platí, a to je záležitosť, ktorá sa týka Slovenska, že zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) sa v našom sektore služieb neprejavilo takmer vôbec. Aj preto zostáva inflácia v tomto sektore naďalej prekvapivo veľmi vysoká,“ zhodnotil.

Náročnú situáciu ekonomiky podľa guvernéra sťažujú aj vplyvy nevyhnutnej konsolidácie verejných financií, ktorá musí pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Cenou za jej akúkoľvek podobu bude preto ďalší „atak“ na ekonomický rast. „Finančné trhy uverili sľubu našej vlády o tom, že bude pokračovať v konsolidácii. Na druhej strane tento záväzok spôsobuje v náladách a ochote investovať v oblasti korporátu istý bolehlav, pretože každého zaujíma, akú podobu budú mať ďalšie balíky uťahovania opaskov. Vláda môže prispieť k lepšej predvídateľnosti ekonomického vývoja, a to pomocou jasného a kredibilného viacročného plánu konsolidácie, ako aj plánu v oblasti cien energií pre domácnosti,“ zdôraznil Kažimír.

Osobitnú pozornosť si podľa neho zaslúži hrozba obchodných vojen, zavádzanie recipročných ciel a krokov zhoršujúcich obchodné vzťahy vo svetovej ekonomike. V prípade najhoršieho scenára by to podľa výpočtov NBS mohlo znamenať na Slovensku stratu 20.000 pracovných miest. Na druhej strane, pozitívne môže pôsobiť očakávaný investičný stimul v Nemecku, vyššie výdavky na obranu, ako aj posilnenie vnútorného trhu Európskej únie (EÚ).

Pozitívnou správou je podľa guvernéra aj očakávanie NBS, že napriek všetkému reálne príjmy slovenských domácností budú v tomto aj nasledujúcich dvoch rokoch rásť. Takisto o niečo nižšia má byť miera nezamestnanosti, s výhradou možného zhoršenia situácie pod vplyvom globálnych obchodných vojen.