Žena vyhrala súdny spor s Meta. Ako sa to dotkne zvyšku používateľov?

37-ročná Britka Tanya O'Carrollová zažalovala spoločnosť Meta za cielenie reklamy, ktorú jej ponúkala sociálna sieť Facebook. Informoval o tom portál BBC s tým, že žena spor vyhrala.

O'Carrollová si založila účet na Facebooku asi pred 20 rokmi, žalobu podala ešte v roku 2022. V nej sa sťažovala na cielenie reklamy spoločnosťou Meta, ktorá prispôsobuje zobrazovanú reklamu na sociálnych sieťach jednotlivým používateľom podľa ich osobných údajov.

WIN: Our co-founder @tanyaocarroll has won a legal case against Meta! She took them to court after being served creepy personalised ads about her pregnancy. Now the tech giant has agreed to no longer show her targeted surveillance-ads on Facebook. https://t.co/8dj38rfArD