Výraznejšia epidémia slintačky a krívačky môže ovplyvniť ceny potravín, varuje analytik

Epidémia slintačky a krívačky môže nepriaznivo ovplyvniť slovenskú farmársku produkciu. Nakazené alebo ohrozené zvieratá musia byť bez odkladu utratené alebo zlikvidované, čo vedie k okamžitej strate produkcie na niektorých farmách. Skonštatoval to v pondelok analytik finančných trhov XTB Marek Nemky. Výraznejší vplyv na spotrebiteľské ceny by podľa neho malo až rozšírenie choroby do krajín, ktoré sa silnejšie podieľajú na európskej produkcii.

„Ani Slovensko, ani Maďarsko aktuálne nepatria medzi významných producentov v oblastiach, ktoré boli výrazne zasiahnuté nedávnou epidémiou. Slovensko ročne vyprodukuje približne 813.000 ton mlieka, čo predstavuje iba 0,56 % z celkovej produkcie Európskej únie, zatiaľ čo Maďarsko s produkciou 1,731 milióna ton mlieka dosahuje podiel 1,19 %. Tieto údaje naznačujú, že krátkodobé dosahy na lokálny trh by mohli byť značné, avšak na európsky trh to výrazný dosah mať nebude,“ uviedol Nemky.

Pokiaľ ide o produkciu hovädzieho mäsa, ani tu nie sú podľa analytika tieto krajiny výraznými hráčmi. Na Slovensku sa ročne na mäso zabije približne 24.000 kusov dobytka, zatiaľ čo v Maďarsku je to okolo 84.000 kusov. V porovnaní s celoeurópskou ročnou produkciou 22,35 milióna kusov dobytka predstavuje Slovensko len 0,11 % a Maďarsko 0,38 % európskej produkcie, čo opäť podľa neho poukazuje na ich minimálny podiel.

„Signifikantný vplyv na spotrebiteľské ceny by však mohlo mať rozšírenie tejto choroby do krajín ako Poľsko, ktoré má približne 9-percentný podiel na európskej produkcii. V takom prípade by sme mohli očakávať výraznejšie ekonomické následky na úrovni spotrebiteľských cien. Aktuálne sa epidémia slintačky a krívačky javí skôr ako lokálny epidemický problém,“ skonštatoval Nemky.

Tento scenár sa podľa neho podobá situácii v Nemecku na začiatku roka, kde sa podarilo ochorenie rýchlo identifikovať a efektívne zastaviť. V dôsledku týchto opatrení už v súčasnosti v Nemecku neevidujú ďalšie prípady nákazy. Analytik preto v tejto súvislosti vyzdvihol dôležitosť rýchlej reakcie a efektívnych opatrení v boji proti šíreniu obdobných chorôb, čo môže podľa neho výrazne obmedziť ich dosah na lokálne farmárske komunity a ekonomiku.