SaS navrhuje vyňať z transakčnej dane sociálne podniky a celé zdravotníctvo

Sociálne podniky by mali byť vyňaté z okruhu daňovníkov povinných uhrádzať novú daň z finančných transakcií. Takisto by sa mala odstrániť nerovnosť medzi subjektmi v zdravotníctve, na ktoré sa vzťahuje a na ktoré naopak nevzťahuje táto daň. Navrhujú to poslanci opozičnej SaS v dvoch novelách zákona o dani z finančných transakcií, ktoré predložili do Národnej rady (NR) SR.

„Podľa platného znenia zákona o dani z finančných transakcií nie sú registrované sociálne podniky oslobodené od povinnosti platenia dane z finančných transakcií. Táto skutočnosť bude spôsobovať týmto podnikom dodatočné náklady, ktoré budú musieť znášať,“ upozornili vo svojom návrhu Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková (obidvaja SaS).

Pripomenuli, že hlavným cieľom činnosti týchto podnikov nie je dosahovanie zisku, ale pozitívneho merateľného sociálneho vplyvu. Zavedenie transakčnej dane bude mať podľa nich vo všeobecnosti veľmi negatívny vplyv na podnikateľské prostredie na Slovensku a citeľne sa dotkne práve sociálnych podnikov. Preto navrhujú ich úplne oslobodenie od povinnosti platenia tejto dane.

„Cieľom návrhu zákona je odstrániť nerovnosť medzi subjektmi v zdravotníctve, ktoré boli vyňaté z okruhu daňovníkov novej dane z finančných transakcií a ktoré naopak neboli, pomôcť zdravotnému sektoru, a tým zabezpečiť (alebo aspoň viac neohroziť) dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov,“ konštatovali v druhom návrhu Tomáš Szalay a Jana Bittó Cigániková (obidvaja SaS).

Poukázali na to, že jeden typ poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to štátne nemocnice ako príspevkové organizácie, je oslobodený od transakčnej dane, zatiaľ čo ostatní poskytovatelia nie sú. Daňou tak budú zaťažené nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska, nemocnice fungujúce ako akciové spoločnosti štátu, ako aj všetci neštátni poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Opoziční poslanci preto navrhujú, aby boli z transakčnej dane vyňatí všetci poskytovatelia bez rozdielu.

Účinnosť obidvoch noviel navrhujú predkladatelia od 1. júla tohto roka.