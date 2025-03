Zoo Bojnice v rámci prevencie neprijíma zvieratá do rehabilitačnej stanice

„V súčasnosti je prioritou ochrana zdravia našich zvierat, ako aj eliminácia možnosti zavlečenia nákazy do zoo,“ uviedla zoo.

Bojnická zoologická záhrada zostala od piatka (21. 3.) z rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy zatvorená do odvolania. V súvislosti s prevenciou pred vysoko infekčným ochorením slintačka a krívačka rovnako prijala prísne hygienické opatrenia. V zoo platí prísny režim biologickej bezpečnosti, vrátane dezinfekčných rohoží a kontrolovaných vstupov do areálu, zakázaný je akýkoľvek presun zvierat do a z Národnej zoo Bojnice a zamestnanci sú povinní okamžite hlásiť akékoľvek prípadné zmeny správania a príznaky ochorenia u zvierat nadriadenému zoológovi.

Zoologická záhrada v tejto súvislosti zrušila všetky plánované podujatia, ktoré sa mali konať v marci a apríli.