PS sa obáva, že návrhy na odvolanie viacerých ministrov sa opäť odsunú

Chcú presadiť napríklad obmedzenie vlastníctva médií verejnými funkcionármi či zaviesť flexibilné čerpanie materskej a otcovskej dovolenky. Zároveň vyjadrili svoje obavy, že opozičné návrhy na odvolanie viacerých ministrov sa z tejto schôdze opäť presunú. Uviedli to predseda klubu PS Martin Dubéci a podpredsedníčka klubu PS Zuzana Mesterová. Zároveň upozornili na to, že riadna schôdza sa nekonala už niekoľko mesiacov.

„Uvedomujeme si, že naše návrhy ako opozície nemajú veľkú šancu v tejto koalícii prejsť, ale aj zo skúseností z predchádzajúcich mesiacov vieme, že ak sa nejaký návrh zdá vládnej koalícii dobrý, tak sa inšpiruje a predloží vlastný. Tak verím, že aj našimi návrhmi na tejto schôdzi sa minimálne inšpirujú, keď ich nepodporia,“ skonštatovala Mesterová na pondelkovej tlačovej konferencii.

Dubéci informoval aj o ďalšom postupe poslancov za PS na schôdzi, ktorá sa má začať v utorok (25. 3.). Avizoval, že poslanci sa nezúčastnia na voľbe predsedu parlamentu. Tá by mala byť podľa jeho slov v utorok alebo stredu (26. 3). Zároveň skonštatoval, že koalícia ide voľbou do rizika a nie je jasné, či Richard Raši, ktorého do vedenia parlamentu nominoval Hlas-SD, získa dostatok hlasov.

Myslí si tiež, že v koalícii nie je dohoda ani pri ďalších personálnych voľbách, ktoré budú na programe schôdze. „Tipujem, že mnoho z týchto volieb bude neplatných alebo nebude zvolený žiaden kandidát a pôjdeme do ďalšieho cyklu,“ podotkol. Obáva sa aj presunu opozičných návrhov na odvolanie viacerých ministrov až na ďalšiu schôdzu.

Dubéci zároveň avizoval svoj zámer zorganizovať na budúci týždeň stretnutie naprieč politickým spektrom k návrhu zmrazenia valorizácie odmeny poslancov. Mal k tomu poslať list predsedom všetkých poslaneckých klubov. „Verím, na základe toho, čo aj kolegovia zo všetkých rôznych klubov a strán vravia, že zhodu by sme mohli nájsť, a vieme to potom legislatívne sprocesovať čím skôr,“ dodal.