Koncom týždňa nastane čiastočné zatmenie Slnka, viditeľné bude aj zo SR

Mesiac sa na svojej dráhe okolo Zeme dostane medzi Zem a Slnko a časť slnečného disku alebo celý disk zakryje. Na rozdiel od zatmenia Mesiaca, ktoré možno pozorovať z celej pologule Zeme, pri slnečnom zatmení prebieha tieň Mesiaca len po úzkom pruhu na zemskom povrchu. Priemer mesačného tieňa na povrchu Zeme je v slovenských zemepisných šírkach približne 160 kilometrov (km). TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková.

„V dôsledku rotácie Zeme, pohybu Mesiaca okolo Zeme a Zeme okolo Slnka sa mesačný tieň po povrchu Zeme pohybuje od západu smerom na východ rýchlosťou okolo jedného až dvoch kilometrov za sekundu, počas jedného zatmenia môže prejsť po povrchu Zeme vzdialenosť až 15.000 km. Zatmenie Slnka 29. marca bude viditeľné zo severovýchodnej Ameriky, severnej časti Atlantického oceánu, Európy a severnej časti Ruska. Aj v najväčšej fáze (v severovýchodnej Kanade) pôjde o čiastočné zatmenie, zakrytých bude viac ako 92 percent slnečného disku,“ vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.

Zo Slovenska bude podľa neho v najväčšej fáze zakrytých od 1,8 percenta slnečného disku v Čiernej nad Tisou po 6,0 percenta v Holíči na Záhorí. Podotkol, že zatmenie nastane za výhodných podmienok cez obed, keď je Slnko vysoko nad obzorom a bude trvať približne hodinu. Ako priblížil, zatmenie sa začne v Bratislave už o 11. hodine, 43. minúte, v Košiciach o 11. hodine, 57. minúte, najväčšia časť Slnka bude zakrytá o 12. hodine, 23. minúte a koniec nastane na celom Slovensku medzi 12. hodinou, 52. minútou a 12. hodinou, 57. minútou.

„Pokiaľ si chcete tento pekný úkaz pozrieť, chráňte si svoj zrak. Už krátky pohľad priamo na Slnko môže váš zrak trvale poškodiť a preto odporúčam použitie špeciálnych zatmeňových okuliarov so zabudovaným slnečným filtrom, dobrou náhradou je aj zváračské sklo. V žiadnom prípade však na ochranu zraku nestačia slnečné okuliare, ani zdanlivo veľmi tmavé,“ upozornil astronóm.

Hovorkyňa dodala, že úplné zatmenia Slnka na tom istom mieste zemského povrchu nie sú častým javom. Štatisticky to podľa nej vychádza tak, že na to isté miesto zemského povrchu pripadne jedno úplné zatmenie Slnka raz za 360 rokov. Napríklad, posledné úplné zatmenie Slnka z terajšieho územia Slovenska bolo podľa nej viditeľné 8. júla 1842 a to budúce sa bude dať pozorovať až 7. októbra 2135.