Richard Raši: Koaličný nepokoj je vyriešený, koalícia disponuje 79 poslancami

Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši v nedeľnej diskusii STVR O 5 minút 12. Predseda SaS Branislav Gröhling si nemyslí, že vláda či parlamentná väčšina budú stabilné. Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa neho urobil chybu, ktorá ho bude stáť pád vlády.

„Som presvedčený, že vládny nepokoj bol vyriešený. Môžeme povedať, že vládna koalícia disponuje 79 poslancami,“ skonštatoval Raši s tým, že prvým testom bude budúcotýždňová schôdza parlamentu. Nevidí dôvod, prečo by nemala prebehnúť ani tajná voľba predsedu parlamentu.

Priznal, že strany Hlas i SNS utrpeli politickú stratu, výsledkom však podľa neho je, že nepríde alternatíva v podaní novej vlády, ktorá by bola antisociálna a proti ľuďom. Otázka predčasných volieb nie je podľa neho aktuálna. Zároveň je presvedčený, že vyriešenie krízy nespustí lavínu. Strana Hlas-SD je podľa neho stabilná, Matúš Šutaj Eštok má podľa neho stopercentnú dôveru strany a o výmene lídra „v žiadnom prípade neuvažujú“. To, čo sa stalo, považujú za „hrubú čiaru“, vyvodzovať zodpovednosť nebudú, keďže dôsledky vyvodili stratou ministerstva.

Gröhling je, naopak, presvedčený, že Fico urobil obrovskú chybu, ktorá ho bude stáť pád vlády. Premiér vyriešením situácie vyslal podľa neho signál, že ho môžu „vydierať“. Ak by aj bol Raši zvolený za šéfa parlamentu, bude riešiť nestabilitu. „Vláda a parlamentná väčšina nebude absolútne stabilná,“ povedal Gröhling. Myslí si, že ak bude zvolený predseda NR SR, mal by si premiér vyžiadať dôveru v parlamente. Zopakoval, že SaS sa na voľbe predsedu parlamentu nezúčastní.

Obaja sa však zhodli na tom, že povinná vojenská služba by sa nemala obnoviť.

Témou diskusie bola aj aktuálna situácia týkajúca sa slintačky a krívačky. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na začiatku relácie potvrdil, že na juhu Slovenska zostávajú naďalej len tri ohniská nákazy. Aktuálne podľa neho prebieha likvidácia a usmrcovanie na jednom zo zasiahnutých chovov. Deklaruje, že štát zasiahol a reagoval rýchlo a včas. Krajina bude zároveň žiadať kompenzáciu z Európskej únie.

S tým, že sa konalo rýchlo a štát robí od prvého momentu všetko, čo mal, súhlasí aj Raši. Politický vplyv v tejto veci by mal byť minimálny, rozhodovať by mali podľa neho odborníci. Naopak, Gröhling šéfa agrorezortu obvinil, že pri slintačke a krívačke nekonal dostatočne rýchlo. Poukázal na to, že sa o nákaze dozvedeli začiatkom marca a dva týždne o tom vláda nerokovala, „riešil MDŽ a neriešil farmárov“.