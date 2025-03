Po vakcinácii chovov so slintačkou sa hľadá spôsob, ako likvidovať telá zvierat

Uviedol to Maroš Sýkora zo spoločnosti Naše Farmy, podľa ktorého sa momentálne hľadá spôsob, ako čo najefektívnejšie likvidovať telá utratených zvierat.

Vakcíny sa dobytku podávajú pred jeho utratením, aby sa znížila pravdepodobnosť prenosu choroby. Podľa Sýkoru by mala byť vakcinácia v Medveďove i Ňárade ukončená v priebehu nedele. „Likvidácia chovov sa na našich farmách zatiaľ nezačala. Čakáme na riešenie, čo s dobytkom potom. Jediná kafiléria v Žiline nemá šancu likvidovať v rozumnom čase také množstvá zvierat,“ skonštatoval.

Podľa jeho slov sa uvažuje o vytypovaní vhodných pozemkov, na ktorých by sa mohli telá zvierat zakopať pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení. „Problémom však je, že farmy ležia na Žitnom ostrove, kde máme spodnú vodu často už v hĺbke 1,1 metra. Pre nakladanie s mŕtvymi zvieratami je to príliš plytké a ešte by hrozila aj kontaminácia spodnej vody,“ pripomenul Sýkora.

Na vyčíslenie škôd, ktoré slintačka a krívačka spôsobí spoločnosti Naše Farmy, je podľa Sýkoru ešte priskoro. „Nie je to možné spraviť tak, že iba spočítame cenu utrateného dobytka. Bude to oveľa komplikovanejšie. Hovoriť konkrétne čísla je preto predčasné. Aktuálne sa musíme sústrediť na to, aby sa nám podarilo zastaviť nákazu. Potom budeme môcť riešiť vyčíslenie škôd či prípadné kompenzácie,“ dodal Sýkora.