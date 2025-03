Andrej Danko žiada premiéra, aby zverejnil dohodu, ktorú uzavrel s rebelmi

Je presvedčený, že toto memorandum by malo byť zverejnené, keďže koaličná zmluva verejná je. Je tiež zvedavý, ako to bude fungovať, keď v pondelok (24. 3.) na koaličnej rade bude napravo od premiéra sedieť Rudolf Huliak a naľavo Samuel Migaľ (obaja nezávislí). Zodpovednosť za oboch má podľa neho premiér. Uviedol to v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24.

„Rešpektujem riešenie, ale zodpovednosť je na Robertovi Ficovi. Ja by som tento politický rubikon neprekročil,“ skonštatoval Danko.

Myslí si, že takéto riešenie vládnej krízy dáva zlý príklad. Za problém a chybu považuje, ak poslanci ignorujú predsedov svojich strán a dostanú sa k ministerstvám cez „politické mŕtvoly“. Podľa vlastných slov sa s Migaľom aj Huliakom snažil, napriek zlým vzťahom v minulosti, komunikovať. Ako budú obaja na ministerských postoch v niektorých veciach fungovať, si predstaviť nevie, treba si počkať na výsledky. Nepáči sa mu však, ak kritizujú a avizujú audity bez toho, aby sa na ministerstvách najskôr zorientovali.

Na margo Miroslava Radačovského, ktorý má nastúpiť do parlamentu namiesto Huliaka, povedal, že nechce byť členom klubu SNS. „Neberiem mu, že nemá záujem vstúpiť do klubu SNS,“ povedal Danko s tým, že Radačovský komunikuje s premiérom a Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Hovorí však, že do ďalších volieb pôjde SNS prísne stranícky. O interných veciach hovoriť nechce.

Zopakoval tiež, že SNS podporuje Richarda Rašiho (Hlas-SD) na post predsedu parlamentu, podľa neho nič nebráni tomu, aby bol budúci týždeň zvolený.

Danko zároveň avizoval, že sa bude pýtať na vyšetrovanie pandémie v rokoch 2020 až 2023. Na margo toho, že by minister vnútra nemal zasahovať do vyšetrovania, odpovedal, že to sú „slniečkarske debaty“. Poukázal pritom na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhodil ľudí, ktorí ho vyšetrovali, keď ešte nebol prezidentom. Hovorí, že „tak by to malo byť“, v USA podľa neho demokracia nie je.

Danko opäť obhajoval povinnú vojenskú službu, trojmesačná príprava by podľa neho nikomu neublížila. Mať základný vojenský výcvik považuje za dôležité. Stojí si aj za avizovaným národným mediálnym úradom, ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) by to mala navrhnúť do leta. Ďalšie zvyšovanie daní pre fyzické osoby podľa Danka neprichádza do úvahy. Dve percentá do zbrojenia sú podľa neho na hrane. Zopakoval, že je za zrušenie protiruských sankcií. Premiér musí podľa neho stáť pri maďarskom premiérovi Viktorovi Orbánovi.