Pri policajnej naháňačke v Paríži utrpelo zranenia 13 ľudí

Začala sa preto policajná naháňačka na juhu Paríža a došlo aj k poškodeniu viacerých áut.

Prenasledovanie sa po niekoľkých kilometroch skončilo, keď vodič stratil kontrolu nad automobilom a narazil do semaforu. Tri policajné autá prenasledujúce šoféra následne narazili do jeho vozidla, povedala prokuratúra. Vodiča a dvoch pasažierov zadržali a previezli do nemocnice so zraneniami, ktoré neohrozovali ich životy, skonštatovali úrady. Prokuratúra má podozrenie, že vodič bol pod vplyvom alkoholu, píše AFP.

Desať policajtov utrpelo ľahké zranenia a nakrátko ich hospitalizovali. Šéf parížskej polície Laurent Nuňez v rozhovore s novinármi informoval, že všetkých do skorého popoludnia prepustili z nemocnice, pričom ocenil ich „odvahu a vyrovnanosť“.

Tri zadržané osoby sú vo veku od 19 až do 30 rokov, pričom dve z nich majú policajný záznam, dodal Nuňez bez poskytnutia ďalších podrobností.