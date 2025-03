Drony zachytili ruských vojakov na zvláštnych dopravných prostriedkoch

Traja ruskí vojaci boli zachytení na videu, ako sa rútia cez pole na neobvyklom dopravnom prostriedku. Bizarné video zachytáva týchto bojovníkov, ako sa snažia po zablatenom poli prejsť na elektrokolobežkách. Keďže kolobežky nie sú vhodné do tohto terénu, museli ich vliecť za sebou. Tento zúfalý pokus ruských bojovníkov zaznamenal ukrajinský dron.

Troch Rusov bleskovo zlikvidoval ten istý dron, ktorý ich natočil. Podľa príspevku na sociálnych sieťach boli tieto e-kolobežky údajne čínske.

Three Russians on assault using Chinese electric scooters but don't get very far. It is time to finish them off. #OSINT #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/jIaciJ1IbP