SPPK: Prípadné rozšírenie nákazy môže ohroziť potravinovú bezpečnosť štátu

Pokiaľ sa táto nebezpečná choroba rozšíri aj do ďalších chovov, pôjde o priame ohrozenie potravinovej bezpečnosti štátu. Komora preto vyzýva na okamžitú súčinnosť všetkých kompetentných zložiek štátu a aj občanov, ktorá musí vyústiť do stopercentnej ochrany hospodárskych chovov zvierat na Slovensku. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na potvrdený výskyt ochorenia na území SR.

Pripomenula, že Slovensko naposledy bojovalo s nebezpečnou slintačkou a krívačkou pred päťdesiatimi rokmi - v 70-tych rokoch minulého storočia. Potvrdenie nákazy v chovoch v okrese Dunajská Streda je tak podľa nej šokom pre všetkých chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku.

„V mene vedenia komory a v mene všetkých chovateľov hospodárskych zvierat na Slovensku vyjadrujem obrovskú ľútosť nad zavlečením nákazy do slovenských chovov. Osobne to vnímam ako veľmi bolestnú skúsenosť pre všetkých, ktorí sú do tejto situácie zapojení. Utratenie zvierat nie je len logistickým, ale aj hospodárskym a emocionálnym šokom pre chovateľov a ich zamestnancov. Zvieratá sú často považované za súčasť ich každodennej práce a živobytia a ich strata môže mať hlboký dosah na ľudí, ktorí sa o ne starajú a samozrejme, aj na firmy ako také,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.

SPPK podľa Holéciovej apeluje na všetky rezortné inštitúcie a ministerstvá, ktorých kompetencie súvisia s ochranou chovov hospodárskych zvierat, ochranou zdravia, logistikou a riešením tejto mimoriadne závažnej situácie, ako aj na všetkých chovateľov hospodárskych zvierat. Apeluje na okamžité prijatie opatrení súvisiacich s elimináciou ochorenia, logistikou zvozu kadáverov, systémom odškodnenia, ale aj obnovou chovov.

„Slovensko sa dostalo do mimoriadne nepríjemnej situácie, ktorú môžu pocítiť nielen chovatelia, ale aj samotní spotrebitelia. Hrozia nám významné ekonomické straty. Preto je v tejto chvíli kľúčový spoločný a včasný postup ministerstiev, veterinárov a chovateľov. Hermetické uzavretie chovov, maximálna dezinfekcia, veterinárne kontroly a obmedzenie pohybu osôb v blízkosti fariem, ale aj v lesoch a na poliach podľa pokynov veterinárov. To je v tejto chvíli to zásadné a prvoradé, čo môžeme urobiť v tejto situácii. V hre je potravinová bezpečnosť štátu,“ doplnil Gajdoš.

Holéciová dodala, že včasný a spoločný postup a rešpektovanie pravidiel v najbližších dňoch ukážu či sa nákaza zastavila alebo sa presunie aj do iných chovov. Z hľadiska produkcie potravín sú ohrozené chovy hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Ani v jednom z týchto segmentov Slovenská republika nedosahuje stopercentnú potravinovú sebestačnosť.