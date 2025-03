Kaliňák podľa Matoviča klame o vile v Chorvátsku

Hnutie tvrdí, že Kaliňákova manželka ju podľa výpisu z chorvátskeho katastra získala 22. marca 2018, no v roku 2019 ju do majetkového priznania nezahrnul. Ukladal mu to zákon, pretože bol v roku 2018 ministrom i poslancom. Predstavitelia hnutia to vyhlásili na piatkovej tlačovej konferencii.

„Neváhal zneužiť svoje dve maloleté deti, aby sa za ne zakryl a po druhé, vedome podviedol celé Slovensko, kedy vytváral pocit, že vlastne on mal povinnosť podať majetkové priznanie až niekedy teraz, v roku 2023, kedy sa voľbami stal poslancom Národnej rady Robert Kaliňák,“ vyhlásil líder hnutia Igor Matovič.

Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš uviedol, že hnutie má aktuálne vyzbieraných 25 podpisov pod návrh na odvolanie ministra obrany. Zopakoval, že prisľúbené má aj ďalšie podpisy od poslancov SaS a PS. KDH sa pod návrh už podpísalo. Hnutie pripravuje pre neuvedenie nehnuteľnosti v majetkovom priznaní ďalší podnet na Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií.

Robert Kaliňák priznal, že dom v Chorvátsku nezaradil do majetkového priznania. Odôvodnil to ochranou súkromia svojich maloletých detí.