Vo Fukušime začnú robotmi odstraňovať rádioaktívne vrecia s pieskom

Krátko po jej havárii v roku 2011 mali absorbovať kontaminovanú rádioaktívnu vodu, uviedol v piatok hovorca prevádzkovateľa elektrárne. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Spoločnosť TEPCO tvrdí, že s vrecami v podzemných častiach komplexu dvoch budov od havárie nikto nemanipuloval. Podľa hovorcu firmy Tatsuyu Matobu úrovne radiácie vriec dosahujú 4,4 sievertov za hodinu a „ľudia by mohli zomrieť, ak by sa k nim priblížili“.

Agentúra AFP informuje, že v oblasti bolo rozmiestnených 2850 vriec, ktoré treba pozbierať. TEPCO ich hmotnosť odhaduje celkovo na 41,5 tony.

Roboty s pohyblivým ramenom špeciálne navrhnuté pre túto úlohu boli do oblasti nasadené už v stredu. Pracovníci ich použijú na premiestnenie vriec z podzemných poschodí elektrárne a všetky majú byť odstránené do konca roku 2027. Rádioaktívne vrecia následne umiestnia do kontajnerov na rádioaktívny odpad pred budovami elektrárne.

Tri zo šiestich reaktorov elektrárne Fukušima zničilo v roku 2011 silné zemetrasenie a následné cunami, ktoré si tiež vyžiadali vyše 18.000 obetí a obrovské materiálne škody.

Okrem rádioaktívnych vriec s pieskom sa v okolí elektrárne stále nachádza približne 800 ton rádioaktívneho odpadu. Minulý rok sa začalo jeho skúšobné odstraňovanie.