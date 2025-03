Fico vyzdvihol slovenských diplomatov za presadenie dobrovoľnosti do návrhu Kallasovej

Na tlačovej konferencii po skončení summitu zdôraznil, že vo vyhlásení podporenom 26 lídrami členských krajín EÚ nie sú žiadne ustanovenia, ktoré by SR k niečomu zaväzovali. Zopakoval, že SR žiadnu vojenskú pomoc v podobe darov Ukrajine neposkytne. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Fico v súvislosti s iniciatívou šéfky diplomacie EÚ Kaji Kallasovej, podľa ktorej by mali členské štáty EÚ vyzbierať 20 až 40 miliárd eur ako finančnú výpomoc pre Ukrajinu, vyzdvihol „poctivú“ prácu zástupcov a diplomatov SR. Aj vďaka ich príprave sa podľa neho podarilo presadiť do vyhlásenia paragraf, že Kallasovej návrh bude na báze dobrovoľnosti. SR sa na tejto zbierke nebude podieľať, dodal.

Lídri sa počas summitu stretli aj s generálnym tajomníkom Antóniom Costom. Fico zopakoval, že SR podporuje, aby sa počet stálych členov Bezpečnostnej rady OSN rozšíril. Pripomenul, že Slovensko v rokoch 2028-29 kandiduje za nestáleho člena BR OSN.

Na stretnutí s Guterresom podľa Fica takisto zaznelo, že sa začína objavovať neúcta k inštitúciám, a síce fenomén, že krajiny majú záujem rokovať skôr bilaterálne.

„Tento problém s imidžom má aj Európska únia, pretože ak sa pozrieme na to, ako sa Spojené štáty americké pozerajú, tak neuznávajú inštitúcie, skôr uznávajú individuálne členské štáty Európskej únie,“ uviedol.

K hlavám štátom a vlád sa pripojila aj šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Podľa Fica sa diskutovalo o eurozóne a konkurencieschopnosti EÚ. Túto príležitosť využil na vystúpenie k téme cien energií.

„Chcem odmietnuť predstavu niektorých premiérov, ktorí hovoria, že čo už iné zostáva - že musíme pracovať s takými cenami, ako teraz máme a mali by sme plánovať do budúcnosti, že plyn bude stáť toľko, koľko stojí teraz. Ale my nemáme dôvod platiť za plyn 40 alebo 45 EUR za megawatthodinu len preto, že prezident Zelenskyj sa rozhodol zastaviť tranzit plynu smerom na západ cez Slovensko,“ podotkol Fico.

Na summite ER podľa neho zaznela aj zaujímavá myšlienka, ktorá sa týkala verejného obstarávania na úrovni Európskej únie. Na Európsku komisiu bol tlak, aby prišla s nejakým návrhom. Momentálne má každá krajina EÚ verejné obstarávanie upravené vlastnými zákonmi, hoci musia dodržiavať istý štandard EÚ, pripomenul.

Lídri neformálne diskutovali aj o ďalšom viacročnom finančnom rámci EÚ. Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová má predložiť prvý návrh rozpočtu začiatkom tohto leta. Ako Fico zdôraznil, teraz je potrebné vysporiadať sa s finančnými prostriedkami vo výške 750 miliárd eur schválenými pre nástroj NextGenerationEU, ako aj s vyššími výdavkami na obranu a rozširovaním Európskej únie. V tomto smere sa najčastejšie hovorí o Ukrajine, čo podľa Fica „úplne zamieša karty“.