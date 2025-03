Migaľ so Šalitrošom avizujú zakladanie novej politickej strany

„V prípade, že budeme ohlasovať nový politický projekt, budete o tom veľmi skoro informovaní, ale áno, môžem potvrdiť, chceme sa ďalej politicky angažovať,“ odpovedal vo štvrtok Migaľ novinárom s tým, že názov subjektu ešte nemajú úplne vymyslený.

Migaľ zdôraznil, že spolu so Šalitrošom nie sú „favoriti“ ani na jednej, ani na druhej strane. To podľa neho svedčí o rozpoltenej spoločnosti, preto by chceli spájať. Zopakoval, že nebažil po žiadnej funkcii, no došlo k takej dohode a funkcia nepatrí len jemu. „Je to o tíme ľudí a minister bude zastrešovať tím ľudí. To, že sa to musí v tejto forme zhmotniť do nejakej jednej podoby, je také zjednodušenie a taká skratka,“ skonštatoval nový minister.

Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý spolupracoval s Migaľom a Šalitrošom, vo štvrtok povedal, že vystúpiť z Hlasu a zakladať s nimi nový subjekt „radikálne“ odmietol. Takisto dodal, že s dvojicou sa rozišli aj v hodnotových otázkach.

Migaľa a Šalitroša v januári vylúčili z Hlasu-SD, Ferenčák v strane ostal. So skupinou nespokojných poslancov rokoval premiér Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti so zabezpečením ich podpory vláde. Po úprave koaličnej zmluvy sa Hlas-SD vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer-SD. Novým ministrom investícií sa stal v stredu (19. 3.) Migaľ, Šalitroš má byť štátnym tajomníkom rezortu.