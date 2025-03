Gašpar: Na krízu neboli dobré riešenia, no horšie by bolo nechať vládnuť opozíciu

Na rozuzlenie koaličnej krízy neboli dobré riešenia. Ani vymenovanie nezaradeného poslanca Samuela Migaľa za ministra investícií nebolo dobrým riešením, no horšie by bolo pripustiť, že by vládla opozícia. Vyplýva to z vyjadrení podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara. Toto riešenie má podľa neho navrátiť stabilitu koalícii a podporu 79 poslancov. Šéf európskeho výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD) skonštatoval, že tí, čo funkcie chceli, ich dostali. S Migaľom a jeho kolegom Radomírom Šalitrošom sa ich cesty rozišli v hodnotových otázkach a v pokračovaní politickej vízie. Ferenčák sa naďalej vidí v Hlase-SD.

„Neboli dobré riešenia, ani toto nie je dobré riešenie,“ odpovedal vo štvrtok Gašpar na otázku novinárov, či sa v koalícii oplatí „vydierať“. Pripomenul, že bola možnosť predčasných volieb, čím by sa mohla dostať k vláde opozícia, ktorá by podľa jeho slov „doviedla Slovensko do vojny“ a ešte väčšieho ekonomického úpadku. „Touto cestou sme nechceli ísť, pretože sme to sľubovali aj našim voličom. Takže bolo rozhodnuté to druhé riešenie, ktoré sa momentálne javí ako stabilita a vrátenie tých 79 hlasov vo väčšine,“ doplnil.

Ferenčák deklaruje, že chcel ostať v parlamente a ostať ako primátor Kežmarku. „Moje stanovisko som nezmenil. Celá snaha bola, aby vládna koalícia mala 79 poslancov a všetci 79 poslanci podporovali programové vyhlásenie vlády, čo v tomto prípade je aj naplnené,“ skonštatoval s tým, že vystúpiť z Hlasu a zakladať nový subjekt s Migaľom a Šalitrošom „radikálne“ odmietol. „Na druhej strane aj vízia fungovania samotnej exekutívy bola úplne odlišná, ako mali oni,“ dodal s tým, že neakceptoval žiadnu pozíciu ani funkciu a dlhodobo ju odmietal.

Migaľa a Šalitroša v januári vylúčili z Hlasu-SD, Ferenčák v strane ostal. So skupinou nespokojných poslancov rokoval premiér v súvislosti so zabezpečením ich podpory vláde. Po úprave koaličnej zmluvy sa Hlas-SD vzdal ministerstva investícií, ktoré prešlo pod Smer-SD. Novým ministrom investícií sa stal v stredu Migaľ, Šalitroš má byť štátnym tajomníkom rezortu.