Úrad rómskeho splnomocnenca vysiela na miesto požiaru vo Veľkom Šariši tím

Zamestnanci by mali zabezpečiť prípadnú pomoc obyvateľom obydlí, ktoré boli požiarom zasiahnuté, ale aj tým, ktorých v noci evakuovali do obecných priestorov. Pre TASR to uviedla riaditeľka mediálneho odboru kancelárie splnomocnenca Miriam Žiaková.

„Pozostalým po obetiach vyjadrujeme úprimnú sústrasť a občanom zasiahnutých požiarom poskytneme maximálnu možnú súčinnosť pri zabezpečovaní pomoci,“ dodala Žiaková.

Sústrasť vyjadril na sociálnej sieti aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Zároveň sa poďakoval záchranným zložkám.

Vo Veľkom Šariši vypukol v noci požiar viacerých unimobuniek v lokalite, kde žije marginalizovaná rómska komunita. Zomrelo pri ňom päť ľudí. Podľa primátora Viliama Kalla to bola jedna dospelá osoba a štyri deti. Samospráva už vyhlásila mimoriadnu situáciu. Požiar ovplyvnil asi 30 ľudí.