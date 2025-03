Prezident SR vymenoval Samuela Migaľa do funkcie ministra investícií

Migaľ dosiaľ pôsobil ako nezaradený poslanec parlamentu po tom, ako ho vylúčili z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Ministrom sa stal na základe dohody, ktorú ešte ako nezaradený poslanec podpísal s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Dohoda má okrem nových postov vo vláde priniesť stabilnú podporu vládnej koalície. Fico v stredu avizoval, že na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR by sa mala obnoviť podpora 79 poslancov.

Zmenám predchádzala dohoda vládnych strán na úprave koaličnej zmluvy a rozdelenia členov vlády. Smer-SD získal pod svoju gesciu rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. K úprave koaličnej zmluvy došlo v reakcii na zmenené pomery poslancov v parlamente, kluby SNS aj Hlas-SD totiž prišli o poslancov.

Migaľ vystrieda na poste ministra Richarda Rašiho, ktorý je podpredsedom Hlasu-SD. Raši sa má podľa dohody v koalícii stať novým predsedom NR SR.

Profil nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa

Samuel Migaľ sa narodil 30. júna 1982 v Košiciach. V rokoch 1996 až 2000 absolvoval Strednú priemyselnú školu drevársku vo Vranove nad Topľou a v rokoch 2003 - 2008 študoval na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, na ktorej získal titul Mgr.

Dvadsať rokov, od roku 2003 do roku 2023, bol reportérom spravodajstva a publicistiky v súkromnej TV Joj. Pred nastúpením do TV Joj pôsobil v rokoch 2002 - 2004 ako reportér spravodajstva v lokálnej televízii vo Vranove nad Topľou. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval predovšetkým otázkam vnútornej bezpečnosti a obrany.

Po 20 rokoch pôsobenia v TV Joj sa v máji 2023 rozhodol oblasť médií opustiť a vstúpil do politiky, konkrétne do v tom čase mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Spolu s predsedom strany Petrom Pellegrinim to oznámili na tlačovej konferencii 19. mája 2023. Podľa vlastných slov do politiky sa rozhodol ísť preto, aby mohol problémy aj riešiť a nielen na ne poukazovať. Popri mediálnej oblasti sa plánoval venovať témam bezpečnosti a sociálnym otázkam.

V predčasných voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa konali 30. septembra 2023, sa stal náhradníkom za stranu Hlas-SD, keď získal 3245 prednostných hlasov. Po nástupe Denisy Sakovej na ministerský post zložil 25. októbra 2023 poslanecký sľub a zasadol v parlamente. V Národnej rade (NR) SR bol podpredsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, podpredsedom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO.

Počas roku 2024 a začiatkom roku 2025 vyjadroval spolu s ďalšími troma poslancami strany Hlas-SD (Ján Ferenčák, Roman Malatinec a Radomír Šalitroš) opakovane nespokojnosť so smerovaním strany a pri časti hlasovaní postupovali v Národnej rade nezávisle od koaličnej väčšiny. Súčasne požadovali aj výmenu predsedu poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho. Na pracovnom kongrese strany Hlas-SD bol spolu s poslancom Radomírom Šalitrošom 24. januára 2025 vylúčený z radov strany. V NR SR pôsobil odvtedy ako nezaradený poslanec.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podpísal v utorok (18. 3.) s nezaradenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom dohodu, ktorá podľa predsedu vlády vytvorila podmienky na zabezpečenie stabilnej väčšiny vládnej koalície v parlamente.